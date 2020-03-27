Окупанти не пропускають ОБСЄ та Червоний хрест через лінію розмежування

Окупанти не пропускають міжнародних спостерігачів через лінію розмежування на окуповану територію Донбасу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Пропуск через КПВВ наразі тимчасово припинено до окремого розпорядження. За встановленим раніше порядком продовжується пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ. Втім, шлях до ТОТУ для представників ОБСЄ блокується російсько-окупаційною владою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проблематичним також лишається пропуск незаконними збройними формуваннями до ТОТУ тих громадян, яких пропускають українські прикордонники через наявні критично важливі життєві обставини та які мають відповідні підтверджуючі документи.

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Державна прикордонна служба України радить громадянам утриматися від перетинання лінії розмежування у період карантину, щоб не наражати на небезпеку себе та своїх близьких, адже бойовики не зважають навіть на наявність дійсно важливих обставини для перетинання лінії розмежування.

Фото: ДПСУ.