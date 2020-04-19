Поліція відкрила справу через порушення карантину у храмі

Поліція розпочала одне кримінальне провадження та склала три адміністративних протоколи через порушення карантинних обмежень під час пасхальних богослужінь.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

«Впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі», - повідомив Клименко.

За його словами, участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні, підкреслив Клименко, можна говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до закликів дотримуватися карантинних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.