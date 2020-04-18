Поліція склала майже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину

Із початку дій обмежувальних заходів в Україні правоохоронці склали близько 7 тисяч адміністративних протоколів.

Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу «Прямий», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З початку дій обмежувальних заходів близько 7 тисяч адміністративних протоколів (було складено - ред.), по останньому зведенню. Зокрема, там є і священнослужителі», - сказав Шевченко.

Він уточнив, що у суботу та неділю, 18-19 квітня, під час великодніх богослужінь біля храмів по всій країні чергуватимуть понад 22 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

За словами Шевченка, правоохоронці там передусім проводитимуть роз’яснювальну роботу для того, щоб громадяни, які все ж таки вирішать прийти до храму, перебували там на максимальній відстані один від одного із дотриманням особистих заходів безпеки.

«Але якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, як сказав Клименко, вони готові вдаватися до більш жорстких заходів – а саме адміністративних стягнень», - уточнив Шевченко.

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Водночас він наголосив, що у МВС закликають громадян не приходити до храмів і провести Великдень дома.

Він нагадав, що торік понад 7,5 мільйонів українців взяли участь у святкуванні Великодня у церквах і храмах різних конфесій.

«Навіть якщо десята частина з цієї великої цифри прийде у храм або під храм, це буде дуже ризиковано. Тому ми постійно проводимо роботу із священнослужителями різних конфесій у форматі переговорів з Радою церков, і закликаємо їх закликати свою паству відповідно, залишатися під час Великодніх свят вдома», - підкреслив Шевченко.