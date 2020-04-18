На Львівщині поліція порушила справу через проведення хресної ходи під час карантину

У Самборі Львівської області відкрито кримінальне провадження за фактом порушення карантину у зв’язку з проведенням хресної ходи.

Про це інформує пресслужба МВС.

Наголошується, що всупереч карантинним обмеженням священнослужитель провів хресну ходу.

"Сьогодні, 17 квітня, під час патрулювання міста Самбір поліцейські виявили, що під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме – частина учасників ходи, яких було понад десять осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції", - уточнюється у повідомленні.

На 4 учасників заходу складені протоколи про адмінправопорушення за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф 17 до 34 тисяч гривень та на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Читайте також: Місцева влада не буде повністю блокувати Почаївську лавру

"Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України", - зазначається у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до трьох років позбавлення волі.

У МВС також закликали громадян неухильно дотримуватися карантинних обмежень.