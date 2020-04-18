Місцева влада не буде повністю блокувати Почаївську лавру

У Почаївській лаврі на Тернопільщині богослужіння будуть у храмах тільки з насельниками (постійними мешканцями), але без вірян.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Проте віряни можуть бути на території лаври, хоча не в самих храмах.

Видання зазначає ,що офіційно серед постійних мешканців лаври та монахів хворих на коронавірус не підтверджували. Але й тестування серед них не проводили.

Влада області домовилась з намісником лаври митрополитом Володимиром, що незабаром монахи монастиря пройдуть тест на коронавірус.

За словами голови Кременецької районної ради Володимира Стефанського для того, щоб заблокувати Почаївську лавру так само, як Києво-Печерську має бути рішення області.

Стефанський твердить, що ще місяць тому домовились з намісником лаври, що вони не будуть селити в себе паломників. І ця домовленість нібито виконується - автобуси не їдуть.

"Люди також можуть приїхати зранку, зайти в лавру, поцілувати всі ікони, поклонитись мощам. Це перекрити неможливо", - додає пан Стефанський.

Зазначається, що зараз поліція встановила три блокпости на під'їздах до Почаєва й не пропускає авто без тернопільської реєстрації. Влада не буде повністю блокувати лавру за київським прикладом, а тільки намагатиметься максимально обмежити доступ туди вірянам.

Вперше про вірус у цій лаврі заговорила влада Молдови. Її громадяни захворіли після того, як повернулись з Почаєва.

У ЗМІ з'являється інформація про можливі випадки хвороби у насельників Почаївської лаври. Пресслужба УПЦ МП це наполегливо заперечує.

16 квітня про хворих у лаврі повідомила влада Тернопільської області, навіть заявила про поширення хвороби з лаври на кілька районів області.

Але на сьогодні офіційно повідомили тільки про трьох хворих церковників, які не живуть у лаврі, а співають там у хорі. Також захворів один диякон, який у лаврі постійно не живе.