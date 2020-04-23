В Україні запускають додаток "Дій вдома" - для контролю самоізоляції

Уряд зобов`язав Мінцифри забезпечити функціонування електронного сервісу "Дій вдома", зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, що є частиною сервісу.

Про це йдеться в постанові від 22 квітня 2020 р. № 291 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України", якою вносяться зміни до урядової постанови від 11 березня "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Міністерству цифрової трансформації разом із Службою безпеки забезпечити функціонування електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та, зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, що є частиною сервісу", - йдеться в постанові № 291 від 22 квітня 2020 року.

Цим же актом Кабмін дозволив здійснювати обробку персональних даних осіб, визначених цією постановою як таких, що підлягають самоізоляції або обсервації (ізоляції). Таким правом наділяються:

медичні працівники закладів охорони здоров’я ― щодо внесення до зазначеної системи інформації;

державній установі "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", державним установам епідеміологічного профілю Міністерства охорони здоров’я, Міністерству цифрової трансформації ― щодо прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону), місця роботи, навчання, коротких відомостей про стан здоров’я;

органам з питань соціального захисту населення ― щодо прізвища, імені, по батькові особи, статі, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону);

Національній поліції, Національній гвардії ― щодо прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону) з метою здійснення поточного контролю за дотриманням режиму самоізоляції та щодо осіб, які порушили правила щодо карантину, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні правила і норми, визначені цією постановою.

При цьому, Мінцифри має забезпечувати інформаційну взаємодію Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, інформаційних систем Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, інформаційних систем Міністерства охорони здоров’я, державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", Служби безпеки.

Як повідомлялося, постановою від 11 березня уряд зобов`язав Міністерство цифрової трансформації до 5 квітня 2020 р. розробити електронний сервіс з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг для можливості проведення моніторингу щодо додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції) особами, що що підлягають самоізоляції або обсервації (ізоляції).

Березнева постанова передбачала, що інформація до відповідного електронного сервісу заноситиметься за наявності згоди відповідної особи.

13 квітня 2020 року Верховною Радою були схвалені зміни до законодавства, які дозволили здійснювати обробку відповідних персональних даних та здійснювати обмін інформацією між компетентними органами. Це, зокрема, передбачено підпунктом 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 13 квітня 2020 р. № 555-IX "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".