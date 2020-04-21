На Хмельниччині “закрили” монастир УПЦ МП, де виявили п’ять випадків коронавірусу

На Хмельниччині обмежили доступ до Свято-Преображенського жіночого монастиря УПЦ МП в селі Головчинці Летичівського району, де виявили п'ятьох хворих на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє пресслужба Летичівської райдержадміністрації.

"Доступ сторонніх осіб до Свято-Преображенського Головчинецького жіночого монастиря обмежено", - йдеться у повідомленні.

У межах осередку інфекційної хвороби та прилеглих до осередку територій та вулиць в селі Головчинці проведено дезінфекційні заходи.

У РДА запевнили, що коло контактних осіб встановлено, наразі вони перебувають в режимі самоізоляції з дотриманням всіх карантинних вимог. Постійно здійснюється моніторинг стану здоров’я осіб з підозрою на каронавірусну інфекцію. Мобільною медичною бригадою у осіб з кола контактних здійснено збір біологічного матеріалу та направлено на дослідження до ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 квітня 2020 року Хмельницьким лабораторним центром виявлено 5 випадків коронавірусу у Свято-Преображенському жіночому монастирі в селі Головчинці. Інфіковані три монахині, священник і послушник. Дві особи госпіталізовано до Хмельницької інфекційної лікарні, три перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем перебування.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: ua.igotoworld.com