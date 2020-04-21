На Хмельниччині “закрили” монастир УПЦ МП, де виявили п’ять випадків коронавірусу

На Хмельниччині “закрили” монастир УПЦ МП, де виявили п’ять випадків коронавірусу

Укрінформ
На Хмельниччині обмежили доступ до Свято-Преображенського жіночого монастиря УПЦ МП в селі Головчинці Летичівського району, де виявили п'ятьох хворих на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє пресслужба Летичівської райдержадміністрації.

"Доступ сторонніх осіб до Свято-Преображенського Головчинецького жіночого монастиря обмежено", - йдеться у повідомленні.

У межах осередку інфекційної хвороби та прилеглих до осередку територій та вулиць в селі Головчинці проведено дезінфекційні заходи.

У РДА запевнили, що коло контактних осіб встановлено, наразі вони перебувають в режимі самоізоляції з дотриманням всіх карантинних вимог. Постійно здійснюється моніторинг стану здоров’я осіб з підозрою на каронавірусну інфекцію. Мобільною медичною бригадою у осіб з кола контактних здійснено збір біологічного матеріалу та направлено на дослідження до ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 квітня 2020 року Хмельницьким лабораторним центром виявлено 5 випадків коронавірусу у Свято-Преображенському жіночому монастирі в селі Головчинці. Інфіковані три монахині, священник і послушник. Дві особи госпіталізовано до Хмельницької інфекційної лікарні, три перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем перебування.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: ua.igotoworld.com

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