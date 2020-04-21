У жіночому монастирі на Хмельниччині виявили вже п'ятьох інфікованих

У Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ МП в селі Головчинці Летичівського району Хмельниччини виявили вже п'ятьох хворих на коронавірус.

Про це доповів на брифінгу голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габінет, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У монастирі в Головчинцях є п'ять хворих осіб: три монахині, священник і послушник. На стаціонарному лікуванні перебувають 2 монашки, у Хмельницькій інфекційній лікарні, 3 особи - на амбулаторному лікуванні за місцем свого постійного перебування", - зазначив голова ОДА.

Загалом в області, за його словами, лабораторно підтверджено 55 випадків COVID-19, чотири особи померли.

Свято-Преображенський жіночий монастир знаходиться на березі Південного Бугу в селі Головчинці Летичівського району, за 42 км від м. Хмельницький і за 85 км від м. Вінниця. Перший хворих на коронавірус та виявили минулого тижня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: monasteries.org.ua