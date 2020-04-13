Кияни не підхопили фейк, що домашні тварини нібито переносять COVID-19

Кияни не підхопили фейк про те, що тварини нібито можуть передавати COVID-19 своїм власникам. Тенденції, що люди нібито почали масово виганяти на вулицю домашніх улюбленців не спостерігається.

Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба, передає пресслужба КМДА.

«Тенденцію, що домашніх улюбленців почали викидати на вулицю, ми не спостерігаємо. Ті плітки, що нібито тварини можуть передавати вірусну хворобу COVID-19 своєму власнику, які активно розповсюджувалися через соціальні мережі, кияни не підхопили. Наразі, як ніколи, тварини потребують нашого піклування та любові», – сказав Кулеба.

За словами в.о. директора комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Наталії Мазур, на сьогодні немає жодного доведеного випадку передачі COVID-19 від тварини до людини.

«Боятися, що тварина стане причиною зараження на COVID-19, не потрібно. Проте після вигулу собаки варто не нехтувати правилами гігієни – як стосовно тварини, так і до себе. Після прогулянки необхідно ретельно вимити лапи собаки зі спеціальними шампунями або за допомогою дитячого гіпоалергенного мила», – уточнила Мазур.

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Як повідомлялося, запровадженими карантинними заходами вигулювати собаку дозволено тільки однією особою.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.