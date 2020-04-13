Власникам собак під час карантину радять мити лапи з милом

Власникам собак під час карантину радять мити лапи з милом

Укрінформ
Після прогулянки домашнім собакам достатньо буде вимити лапи зі спеціальними шампунями (для собак) або з гіпоалергенним чи дитячим милом, при цьому антибактеріальні засоби застосовувати не варто.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталія Мазур, відповідаючи на запитання щодо особливостей гігієни хатніх улюбленців під час карантину. 

"Після вигулу собаки їй потрібно мити лапи, і ми рекомендуємо робити це зі спеціальними шампунями для собак або з гіпоалергенним дитячим милом. Цього буде досить", - сказала вона.

За її словами, антибактеріальні засоби застосовувати не варто.

"І до введення карантинних обмежень людина жила поряд з собакою, тому ми не можемо зробити так, щоб собаки були повністю стерильними. Треба спокійніше ставитися до цього", - додала ветеринар.

Вона нагадала, що після миття обов’язково потрібно насухо витерти лапи тварині, щоб не було жодних підстав для розвитку екземи чи інших захворювань шкіри.

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На запитання, чи варто зменшити кількість прогулянок, щоб мінімізувати виходи на вулицю, Мазур відповіла, що все залежить індивідуально від вашого улюбленця.

"Якщо тварина звикла гуляти два-три рази на день, їй буде досить важко змінити режим прогулянок. Я вважаю, що зміна режиму – це стрес для собаки. Ви можете зменшити час прогулянки, але я б рекомендувала зберегти докарантинний графік, бо потім знову доведеться в нього входити", - розповіла директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.

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