Власникам собак під час карантину радять мити лапи з милом

Після прогулянки домашнім собакам достатньо буде вимити лапи зі спеціальними шампунями (для собак) або з гіпоалергенним чи дитячим милом, при цьому антибактеріальні засоби застосовувати не варто.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталія Мазур, відповідаючи на запитання щодо особливостей гігієни хатніх улюбленців під час карантину.

"Після вигулу собаки їй потрібно мити лапи, і ми рекомендуємо робити це зі спеціальними шампунями для собак або з гіпоалергенним дитячим милом. Цього буде досить", - сказала вона.

За її словами, антибактеріальні засоби застосовувати не варто.

"І до введення карантинних обмежень людина жила поряд з собакою, тому ми не можемо зробити так, щоб собаки були повністю стерильними. Треба спокійніше ставитися до цього", - додала ветеринар.

Вона нагадала, що після миття обов’язково потрібно насухо витерти лапи тварині, щоб не було жодних підстав для розвитку екземи чи інших захворювань шкіри.

На запитання, чи варто зменшити кількість прогулянок, щоб мінімізувати виходи на вулицю, Мазур відповіла, що все залежить індивідуально від вашого улюбленця.

"Якщо тварина звикла гуляти два-три рази на день, їй буде досить важко змінити режим прогулянок. Я вважаю, що зміна режиму – це стрес для собаки. Ви можете зменшити час прогулянки, але я б рекомендувала зберегти докарантинний графік, бо потім знову доведеться в нього входити", - розповіла директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.