Ветеринари радять відправляти на карантин котів, чиї власники захворіли на COVID-19

Британська асоціація ветеринарів радить ізолювати домашніх котів, власники яких захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

"Котів з домогосподарств, де мешкають інфіковані коронавірусом, або тих, чиї власники перебувають на самоізоляції, слід утримувати на карантині в їхніх помешканнях", - вважають фахівці.

Зазначається, що досі було зафіксовано незначну кількість випадків COVID-19 у тварин, і, схоже, передача вірусу відбулася від людини до тварини.

"Немає жодних доказів того, що домашні тварини можуть передавати Covid-19 своїм власникам", - зазначили в асоціації.

Ветеринари також попереджають, що вірус може триматися на хутрі домашніх тварин так само, як і на інших поверхнях, тому миття рук є найкращим способом захисту.