У зоопарку Нью-Йорка коронавірус виявили у тигриці

У чотирирічної малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса у Нью-Йорку, діагностували коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

«Це перший випадок у світі, коли ми точно знаємо, що людина заразила тварину і та захворіла», — заявив головний ветеринар зоопарку Пол Калле.

Захворювання підозрюють ще у п’яти тварин — однієї малайської тигриці, двох амурських тигрів і трьох африканських левів. У них почався сухий кашель, також знизився апетит, але фахівці відзначають, що в цілому тварини почувають себе добре.

Вважається, що тварини заразилися від безсимптомного охоронця зоопарку або доглядальника за тваринами.

Інші тварини зоопарку не виявляли симптомів.

Невідомо, як саме COVID-19 буде розвиватися у великих представників сімейства котячих, оскільки різні види можуть по-різному реагувати на нову інфекцію, проте в зоопарку сподіваються, що тварини одужають.

За словами Калле, він має намір поділитися своїми результатами з іншими зоопарками та установами, що досліджують передачу COVID-19.

Вважається, що COVID-19 передався від тварин до людей. Раніше його виявляли у частини тварин в Гонконзі.

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