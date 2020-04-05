Коронавірус і кулінарія. Китайці відмовляються їсти диких тварин

З 1 травня у Піднебесній набуває сили відповідний закон

Ще 24 лютого Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (щорічна сесія власне ВЗНП була перенесена через епідемію) вирішив заборонити полювання, торгівлю та транспортування диких тварин, які природним чином ростуть і розмножуються в дикій природі. Зроблено це з метою «захисту здоров'я та життєдіяльності людей». Отже, Китай врешті-решт застосував всебічну заборону на поїдання диких тварин на підставі закону про охорону дикої природи.

З’ЇЛИ САЛАМАНДРУ І ПОПЛАТИЛИСЯ РОБОТОЮ

Правоохоронні органи вже кинулися виконувати майбутній закон, влада пішла в наступ, є перші затримані та оштрафовані. Принаймні, це стверджує міністерство громадської безпеки. «Поліція зосередиться на боротьбі з незаконним полюванням та вбивством рідкісних і зникаючих диких тварин, щоб контролювати ризики для здоров'я», – рапортує міністерство. Верховна народна прокуратура звітує про притягнення до суду 1919 осіб за можливі злочини, пов’язані з епідемією, в числі яких – зрив профілактики інфекційних захворювань, виробництво чи продаж підроблених профілактичних засобів і незаконне споживання диких тварин. Верховний народний суд виклав на своєму сайті фото офіцерів, які задумливо дивляться на 110 кг сушених ящерів, яких намагалися провезти контрабандою через Шанхайську митницю аж кілька років тому, і лише зараз винуватцям винесли вирок – штраф 100 тисяч юанів ($14,287). А ще про те, що в Ханчжоу, східна провінція Чжецзян, засудили чоловіка до восьми років позбавлення волі за незаконну торгівлю в 2017 році (!) дикими совами, яструбами та жайворонками, і штрафу 55 тисяч юанів ($7,929).

У південній провінції Гуандун, де, як вважається, вживають в їжу найбільше «всілякої гидоти», виступили з власними ініціативами. Там за поїдання екзотичних диких тварин штрафи будуть у 20 разів перевищувати вартість власне спожитого об’єкта. А ще додали обмеження: дикі тварини, такі як птахи та рептилії, або інші, які вважаються небезпечними для здоров’я населення або становлять екологічну небезпеку, більше не можуть утримуватися як домашні тварини. Мабуть, на той випадок, якщо раптом володар екзотів захоче їх засмажити на обід через негарну поведінку.

Треба сказати, що в минулому влада Китаю вже намагалася якщо не забороняти, то принаймні обмежувати торгівлю та поїдання диких тварин. Так відбувалося, здебільшого, після чергової епідемії. Приміром, після спалаху атипової пневмонії в 2003 році в усіх смертних гріхах (зараження людей) обвинуватили симпатичних цівет (і це врятувало життя багатьом із них).

Цівета

Заборона полювання на тварин, які внесені в національну та провінційні «Червоні книги», існувала й раніше, проте не була на заваді прибуткового бізнесу. Наразі список розширено, до нього додано й інші, не надто екзотичні види. До того ж раніше порушників хоч і штрафували, але не так, щоб часто та надто суворо. Зважаючи на те, що серед самих стражів порядку є чимало «шанувальників-гастрономів». Так, у ЗМІ пройшла інформація, що в місті Шеньчжень (все та ж провінція Гуандун) відсторонили від роботи 14 високопоставлених поліцейських за те, що ті… з'їли саламандру. На званому обіді, де також була присутня купа держслужбовців, була безпардонно з’їдена занесена в Червону книгу гігантська саламандра вартістю 6352 юаня (майже 1 тисяча доларів). При цьому, мовляв, репортерів, які помітили неподобство і намагалися документально зафіксувати цей факт, жорстоко побили.

Наразі до боротьби з «пожирачами екзотів» долучилися окремі свідомі шеф-кухарі. Приміром віце-президент асоціації лісової кухні провінції Хунань Хуан Хуеймін. Він прилюдно (читай, в соцмережах і через ЗМІ) й урочисто пообіцяв «не готувати, не їсти та не продавати диких тварин», і закликав інших колег слідувати його прикладу. Шеф із 39-річним досвідом також порадив іншим кухарям «поводитися з дикими тваринами люб'язно». А споживачам нагадав, що безпечне і смачне м'ясо для приготування їжі – це м’ясо тих тварин, яких уже приручили люди.

Вважається, що як COVID-19, так і багато інших інфекцій, хоча й не таких фатальних, брали початок саме на ринках диких тварин у Китаї, які взагалі викликають багато запитань з точки зору дотримання правил гігієни. Там, на цих ринках, тваринні віруси «гуляють» між різними видами, мутують та згодом потрапляють в організм людини. Вважається, що саме так заразилася «пацієнтка номер 1» – торговка з ринку в Ухані. Ще донедавна, але, здається, вже вічність тому, в іншому житті, на цьому оптовому ринку відвідувачі купували й змій, і черепах, і мавп, і цівет, і гігантських саламандр, не кажучи вже про «традиційний» м’ясний набір. Ну й кажанів, яких назвали цього разу головним винуватцем страшної епідемії. Принаймні, такого висновку дійшла Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Фото: HAN JIANQUAN/FOR CHINA DAILY

ПРОКОВТНИ ЗМІЇНЕ СЕРЦЕ

У Китаї їдять все, що повзає, окрім потягів; все, що літає, окрім літаків; все, що плаває, окрім підводних човнів (старий жарт).

Чому взагалі в Китаї їдять геть усе? Нам бо це здається або дикунством, або дивацтвом. Але ж китайці, навіть добре освічені, часто вірять, що дикі тварини – «євей» (дичина) є «екологічними та природними», що їх вживання є корисним для чогось. Пригощаючи іноземця якоюсь незвичною (та навіть і традиційною) стравою, господар обіду/вечері обов’язково додасть: «А ось це дуже корисно для…» і підморгне… Більшість продуктів чомусь корисні для чоловіків, і самі розумієте для чого. Зважаючи на кількість населення Піднебесної, можна припустити, що «рецепти природи» мають під собою певний ґрунт…

Отже, чималу роль у традиції поїдання диких тварин зіграла китайська традиційна медицина (на Заході її називають нетрадиційною медициною). Вона приписує більшості страв із дичини найрізноманітніші цілющі властивості й обіцяє зцілення від багатьох недуг. До речі, саме до цілющих відносяться й рукокрилі, яких у засушеному вигляді можна побачити й в аптеках. А всі ці багатолітрові посудини з гримучою сумішшю горілки з гадів, ящурів, коренів женьшеню, барбарису та ще невідомо чого… Така краса стоїть при вході в кожний ресторан, який себе поважає.

Але є ще один аспект, так би мовити – іміджевий. Вживання екзотичних страв, які коштують шалені гроші, є перевіреним способом «справити враження» і надати бенкету «статусності».

Про вподобання китайців хіба що легенди не складають. Утім, від деяких реальних історій теж може кров захолонути. Взяти хоча би такий делікатес як «хоунао», яким бавили себе високоповажні китайські чиновники (згадується ще в конфуціанському зведенні канонів, XII століття). Що ж таке «хоунао»? Це мозок мавпи. І не просто якоїсь мавпи, яку ви в очі не бачили, а тієї, яка сидить перед вами і дивиться вам у ці самі очі. Живій тваринці прямо перед гостями знімали скальп, і гості прямо з черепа мавпи поглинали делікатес, обов’язково, поки та ще жива, – свято вірячи, що це, так-так, підвищує чоловічу силу. Що робили, аби примат не відбивався та не кричав, я тут розписувати не стану. Це абсолютно огидно. Вживання цієї страви давно заборонено, але подейкують, що є ще місця, де за 2-5 тисяч доларів можна відчути себе імператором саме у такий спосіб.

На щастя, посмакувати «хоунао» за майже 18 років перебування в Китаї мені не довелося. Хоча багато чого довелося скуштувати, каюсь: і скорпіонів, і личинок, і качиних язичків, і навіть змій. До речі, змію нам кілька разів (а було це в компанії окремих українських високопосадовців) подавали «по-парадному»: живого гада, тримаючи за хвоста, обезголовлювали, після чого зливали кров та жовч, які потрібно було випити (розведеними китайською горілкою), м’ясо та шкіру потім смажили. Найбільш неприємним була необхідність (саме необхідність, тому що відмовитися від такої «честі» – це глибоко образити господаря) проковтнути зміїне серце (на щастя, все з тією ж горілкою, а це 64 градуси та смак, який перебиває все на світі).

ЕПІДЕМІЯ ЗАКІНЧИЛАСЯ, КАЖАНІВ МОЖНА ЗНОВУ ЇСТИ?

…Захисники тварин намагаються рятувати не лише диких тварин від людей, а й «традиційних». Поки ще не вдалося відмінити щорічний фестиваль собачого м'яса в місті Юйлінь у провінції Гуансі на південному заході Китаю, який проводиться наприкінці червня. Протягом фестивального тижня забивають близько 10-15 тисяч собак (спеціально для цього вирощених), чиє м'ясо вживають у їжу, щоб відзначити літнє сонцестояння та «відігнати спеку літніх місяців».

Зате в згаданому вище Шеньчжені влада заборонила, також з 1 травня, їсти м'ясо собак і котів. З огляду на нинішню пандемію. Захід швидше превентивний, адже насправді – вживання м’яса котів і собак (за винятком юйлінців) не є китайською кулінарною традицією.

З іншого боку, повідомлялося, що жителі китайського міста Гуйлінь та ряду інших уже зараз, після закінчення епідемії коронавірусу в Китаї, повернулися до вживання в їжу кажанів. Тих самих, яких вважають відповідальними за спалах тієї самої епідемії, яка потім як цунамі накрила весь світ.

Результати досліджень свідчать, що понад 70% нових інфекційних захворювань походять від тварин. Мабуть найстрашніша та найсмертельніша пандемія останніх десятиліть все ж змусить людей відмовитися від того, щоб їсти тих, хто для їжі не призначений.

Ольга Танасійчук

Перше фото: Xinhua