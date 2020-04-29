В Україні вже 9866 випадків коронавірусу, за добу - 456

Станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 866 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 456 випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За весь час пандемії захворіло 9 866 людей, з них 672 дитини , а також 1976 медичних працівників", - сказав Степанов.

Так, за добу захворіло 456 людей, з них 33 дітей та 133 медиків. Госпіталізовано 113 осіб, за добу зареєстровано 11 летальних випадків, більшість з померлих мали хронічні захворювання.

1103 особи одужало, загалом зафіксовано 250 летальних випадків.