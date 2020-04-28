Кількість безсимптомних хворих невідома, їх виявлять лише тести на антитіла - МОЗ

Тільки при запровадженні ІФА-тестування (імуноферментний аналіз), яке виявляє антитіла до збудника хвороби, можна визначити точну кількість безсимптомних хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже складно казати про відсоток таких випадків в Україні. Тому що не існує достовірної інформації щодо безсимптомності. Це можливе лише тоді, коли буде запроваджено ІФА-тестування, яке зараз проходить відповідні експертизи. ІФА-тести і українського виробництва, а також ми дивимось і на ІФА-тести іноземного виробництва", - сказав він.

Степанов зазначив, що якщо подивитися на ті випадки інфікування коронавірусом, які фіксуються в Україні, то дійсно є певна кількість людей, які повністю безсимптомно переносять коронавірусну хворобу. За його словами, це виявилося завдяки розширенню кола осіб, яких почали тестувати методом ПЛР.

Як повідомлялося, станом на 28 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9410 випадків захворювання на COVID-19, за добу 401 нових випадків.