Відкриють тільки ті ринки, які зможуть дотримуватися санітарних норм - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує відкриття тільки тих ринків, які будуть в змозі дотримуватися необхідних санітарних вимог.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство охорони здоров'я розробило постанову, яка передбачає відновлення роботи агропродовольчих ринків. У середу документ буде внесено на розгляд Кабміну. Для того, щоб це було безпечно, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. Зараз планується відкриття продовольчих ринків, які будуть в змозі забезпечити усе необхідне задля дотримання усіх санітарних норм", - сказав Степанов.

Він зазначив, що документ передбачає, що в умовах поширення коронавірусу, агропродовольчі ринки повинні працювати з дотриманням суворих вимог. Зокрема допуск працівників, продавців та відвідувачів здійснюється виключно за наявності маски на обличчі, в тому числі і виготовленої самостійно, або респіратора.

За словами міністра, повинно бути забезпечено проходження безконтактного температурного скринінгу. Кількість відвідувачів не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 кв. метрів торговельної площі ринку. Проведення дезінфекії контактних поверхонь повинно проводитися кожні 3 години. Прибирання та дезінфекція всіх приміщень наприкінці кожного робочого дня.

"Відсутність неконтрольованої стихійної торгівлі на території до ринку. Для продавців відстань між робочими місцями має бути не менше 3 метрів. Також забезпечення постійного інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень та профілактики коронавірусної хвороби", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в офісі Президента відбулася традиційна нарада з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19. На ній Володимир Зеленський схвалив ідею можливого відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки.

Пізніше у відеозверненні Президент заявив, що продовольчі ринки можуть відновити роботу вже цієї п'ятниці, але за умови дотримання всіх правил безпеки.

В Україні на сьогодні, 28 квітня, зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу захворіла 401 особа. З них 25 дітей та 94 медичних працівників.