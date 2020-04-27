У 20-поверховому гуртожитку під Києвом - черговий спалах коронавірусу

Черговий випадок масового захворювання на коронавірус стався у гуртожитку у селі Петропавлівська Борщагівка по вул. Оксамитова, 18-А у Києво-Святошинському районі.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"Вогнище виявили випадково. У ніч проти п’ятниці 22-річному хлопцю стало зле і він втратив свідомість. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте, у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат. В неділю почали тестувати контактних осіб. На сьогодні протестували 20 людей. У вечорі надійшло ще 50 зразків. Тестування триває", - йдеться у повідомленні.

Гуртожиток - 20-поверхова споруда, що належить приватному ВНЗ. Система – блочна. На кожному поверсі по 4 блоки. На кожні три кімнати: кухня та санвузол.

За попередніми оцінками, наразі там знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Захворіло 6 з них та комендант гуртожитку.

Наразі вживаються стандартні протиепідеміологічні заходи: обмеження доступу до гуртожитку сторонніх осіб; обмеження пересування мешканців між поверхами; щоденний температурний скринінг усіх мешканців.

Вже проведено ґрунтовну дезінфекцію гуртожитку та надано рекомендацію щоденної дезінфекції.

Протиепідеміологічному штабу Києво-Святошинської райдержадміністрації доручено встановити на вході санітарно-карантинний пункт.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України вказаний гуртожиток визначено ізолятором.

Як повідомляв Укрінформ, у приватному гуртожитку міста Вишневого, що біля Києва, зафіксували спалах коронавірусу. Станом на ранок 22 квітня серед мешканців гуртожитку було виявлено 38 інфікованих (але ще не всі результати тестування було відомо), ще двоє людей померли.

Фото: КОДА