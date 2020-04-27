Спалах у запорізькому гуртожитку: на COVID-19 перевірили майже 200 осіб

Через групове захворювання на коронавірус у запорізькому гуртожитку, на COVID-19 перевірили понад 200 людей, у тому числі 35 медичних працівників.

Про це під час брифінгу поінформував головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Запоріжжі в гуртожитку був зафіксований випадок групового захворювання коронавірусом. За результатом епідрозслідування, встановлено джерело захворювання — жінка, медичний працівник. У гуртожитку, де вона мешкає, обстежено 166 людей, а також за місцем роботи перевірено 46 людей (у тому числі 35 медиків та 11 пацієнтів, з якими контактувала хвора)», - повідомив Терехов.

За його словами, підтверджена коронавірусна інфекція у 15 людей, серед яких — 6 дітей віком від 10 до 17 років. Всі вони є мешканцями гуртожитку. Медики оцінюють їх стан здоров'я, як середньої важкості.

«Лише одна жінка у важкому стані, вона знаходиться на кисневій підтримці, штучної вентиляції легенів не потребує», - додав медик.

Що ж стосується першої захворілої, то наразі відомо, що симптоми з'явились в неї ще 13 квітня, їй було зроблено швидкий тест на коронавірус, який показав негативний результат. Жінка лікувалась амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. Проте за кілька днів її стан значно погіршився, висока температура не спадала, додалось ускладнене дихання.

«22 квітня діагностовано коронавірус. 23 квітня інфекцію виявили і в її чоловіка», - додав Терехов.

Хворих та контактних осіб (контактними вважають всіх, хто мешкав на одному поверсі, а це 36 людей) — ізолювали, у гуртожитку провели дезінфекцію і зачинили.

Будівля знаходиться під охороною поліції, люди, які не контактували з хворими і в яких не виявлено COVID-19 знаходяться на повній самоізоляції.

Наразі медики мають встановити місце знаходження та стан здоров'я ще 96 людей, які прописані у гуртожитку, адже, згідно з офіційними даними, там зареєстровано 247 мешканців.

Як раніше повідомлялось, питання з доставкою продуктів до гуртожитку, за інформацією міської влади, вирішено. Мешканці сплачують вартість продуктів, а їхня доставка буде безкоштовною. Окрім того, сформовано близько 40 продуктових наборів, які безкоштовно нададуть малозабезпеченим мешканцям. Також усім роздали контактні телефони лікарів, до яких можна звертатися у разі потреби.

За інформацією лабораторного центру МОЗ, станом на ранок 27 квітня, в області діагностовано 204 випадки інфікування коронавірусом.

Загалом в Україні станом 9:00 27 квітня 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.