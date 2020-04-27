Два гуртожитки на Київщині перевірили ПЛР-тестами, хворих немає

У селі Петропавлівське та селищі Гостомель Київської області мешканцям двох гуртожитків провели ПЛР-тести, результати яких не виявили коронавірусу.

Про це під час брифінгу поінформував тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завершено перевірку санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках області, де виявлені хворі на коронавірус. Надійшли результати ПЛР-тестів 42-х мешканців гуртожитку у селі Петропавлівське, вулиця Центральна, 6 у Бориспільському районі. Нагадаю, там мешкає медпрацівник, який захворів на коронавірус. Усі результати негативні, тобто люди здорові", - сказав Володін.

Також він поінформував про епідеміологічну ситуація в гуртожитку смт. Гостомель на вулиці Проскурівська 13, де мешкає хворий військовослужбовець з родиною.

"Сам він наразі перебуває у лікарні. Аналізи підтвердили, що його родичі та інші контактні особи також здорові", - повідомив він.

Як повідомлялося, раніше у гуртожитку у Вишневому на Київщині зафіксували масових спалах коронавірусу. Загалом у місті захворіли понад 100 осіб.