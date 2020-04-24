На Рівненщині зняли блокпости навколо села, де був спалах COVID-19

Село Тинне Сарненського району, де було виявлено найбільше у Рівненській області хворих на коронавірус, сьогодні розблоковано.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова облдержадміністрації Віталій Коваль.

«Зранку зняли блокпости довкола села Тинне на Сарненщині. Нагадаю, саме тут виявлено найбільше в області захворювань на коронавірус. Востаннє COVID-позитивний результат був виявлений у мешканки Тинного, яка перебувала на лікуванні з 10 квітня. Оскільки упродовж 14 днів нових захворювань немає, це дало нам підставу відкрити село», - написав Коваль.

Як повідомляло агентство, в ізоляції Тинне перебувало із 27 березня.

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Всього з початку пандемії у цьому селі було зафіксовано 16 випадків коронавірусу. З них 14 госпіталізовано, п’ятеро людей померло.

Вже одужало семеро людей, двоє продовжують лікуватися в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ. Також під наглядом сімейного лікаря перебуває двоє вагітних, перший тест перед випискою вже показав негативний результат.

Станом на ранок 24 квітня на Рівненщині зафіксовано 453 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 51 випадок COVID-19. Сьогодні помер чоловік 68 років з Рівного. Таким чином, в області вже 12 летальних випадків. 41 людина одужала.

Загалом в області облаштовано 20 закладів обсервації на 1313 місць. Це готелі, хостели, санаторії та інші медичні заклади.