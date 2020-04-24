На Чернігівщині за добу додалося три осередки спалаху коронавірусу
Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.
"Таким чином, маємо на сьогодні 22 підтверджених випадки інфікування коронавірусом. Два випадки - летальні. Четверо одужали і виписані з лікарень", - написав очільник області.
Напередодні ввечері він інформував про те, що осередками спалаху інфекційної хвороби в області визнані ще три населені пункти: с. Буда Корюківського району, с. Красносільське Борзнянського району та місто Чернігів. Станом на 22 квітня їх було тільки шість: села Комарівка і Пам’ятне Борзнянського району, міста Носівка та Корюківка, с. Нова Басань Бобровицького району та с. Ніжинське Талалаївської ОТГ (Ніжинський район).
Перший випадок захворюваності на COVID-19 на Чернігівщині був виявлений 26 березня. До середини квітня їх стало 12, і буквально за кілька останніх днів число хворих зросло до 22. Перші два випадки зафіксовані також у Чернігові.