На Чернігівщині за добу додалося три осередки спалаху коронавірусу

На Чернігівщині зафіксували вже 22 випадки інфікування коронавірусом, а число осередків спалаху хвороби за добу зросло з 6 до 9.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"Таким чином, маємо на сьогодні 22 підтверджених випадки інфікування коронавірусом. Два випадки - летальні. Четверо одужали і виписані з лікарень", - написав очільник області.

Напередодні ввечері він інформував про те, що осередками спалаху інфекційної хвороби в області визнані ще три населені пункти: с. Буда Корюківського району, с. Красносільське Борзнянського району та місто Чернігів. Станом на 22 квітня їх було тільки шість: села Комарівка і Пам’ятне Борзнянського району, міста Носівка та Корюківка, с. Нова Басань Бобровицького району та с. Ніжинське Талалаївської ОТГ (Ніжинський район).

Перший випадок захворюваності на COVID-19 на Чернігівщині був виявлений 26 березня. До середини квітня їх стало 12, і буквально за кілька останніх днів число хворих зросло до 22. Перші два випадки зафіксовані також у Чернігові.