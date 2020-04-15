Пандемія прискорить перехід до цифрових технологій - експерт

Соціальними наслідками пандемії для України можуть стати прискорений перехід на цифрові технології та дистанційне навчання.

Таку думку в інтерв'ю виданню «Лівий берег» висловив соціолог, професор, доктор філософських наук Євген Головаха.

«Для України це прискорений перехід на цифрові технології - те, до чого закликали недавно відставлені «кабмінівські мрійники». Тепер вже доведеться переходити без всяких додаткових вливань, бо діватися просто нікуди», - зазначив Головаха.

На його думку, буде розвиватися і вдосконалюватися дистанційне навчання, яке становитиме серйозну конкуренцію класичним навчальним закладам.

«Я колись писав, наприклад, що дистанційне навчання - це єдиний спосіб добитися декларованої лібералами рівності можливостей. Кожен з будь-якої точки планети зможе отримати сучасні знання від найкращих викладачів», - підкреслив професор.

За його словами, слід розуміти, що епідемія - історично дуже важливий елемент розвитку всього живого, і вірус - це своєрідне джерело еволюції, один з важливих її механізмів.

«Ніякої людини б не було, якби не було вірусів. У геномі людини маса фрагментів, отриманих від різноманітних вірусів. Ще толком невідомо, яку функцію вони виконують, але так склалося. Віруси відсівають слабких у багатьох видах, вони постійно змінюють ситуацію і штовхають нас до еволюції», - зазначив Головаха.

Історичним прикладом науковець вважає епідемію чуми, яка призвела до занепаду Риму та Візантії та відкриття нової сторінки в історії людства. У XIV столітті чума так само зіграла величезну роль у формуванні культури Відродження і скасуванні кріпацтва в Європі.

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«Треба нарешті визнати, що такого роду спалахи захворюваності - це невід'ємна частина нашого існування, і що потрібно в будь-який момент бути до них готовими у всіх аспектах - медичному, управлінському, інформаційному, психологічному», - підсумував Головаха.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки Covid-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.