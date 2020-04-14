Україну запросили до міжнародних пілотних проєктів щодо e-підпису - Мінцифри

Україну обрали серед країн Східного партнерства ЄС для участі в пілотних проектах з використання електронного підпису.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Україну обрано серед країн Східного партнерства ЄС та запрошено до участі в пілотних проєктах з електронного підпису. Відбір проводився на основі оцінки адаптації українського законодавства та технічної реалізації вимог у сфері електронних довірчих послуг", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що мета проєкту – досягнути технічної транскордонної інтероперабельності кваліфікованих електронних підписів. Це надасть можливість підписувати за допомогою електронного підпису угоди та інші документи з іноземними компаніями.

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Зокрема, Україна тестуватиме е-підписи на реальних прикладах застосування в Естонії та Молдові.