Україну запросили до міжнародних пілотних проєктів щодо e-підпису - Мінцифри
Укрінформ
Україну обрали серед країн Східного партнерства ЄС для участі в пілотних проектах з використання електронного підпису.
Про це у Telegram повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Україну обрано серед країн Східного партнерства ЄС та запрошено до участі в пілотних проєктах з електронного підпису. Відбір проводився на основі оцінки адаптації українського законодавства та технічної реалізації вимог у сфері електронних довірчих послуг", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві пояснили, що мета проєкту – досягнути технічної транскордонної інтероперабельності кваліфікованих електронних підписів. Це надасть можливість підписувати за допомогою електронного підпису угоди та інші документи з іноземними компаніями.
Зокрема, Україна тестуватиме е-підписи на реальних прикладах застосування в Естонії та Молдові.