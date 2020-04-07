В Україні запустили електронний студентський квиток

У мобільному додатку "Дія" Міністерства цифрової трансформації України тепер є і електронний студентський.

Про це Мінцифри повідомляє у Telegram.

"Тепер можна не турбуватися про те, що залишили студентський вдома, адже електронна версія має таку саму юридичну силу, що й пластикова. Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський", - йдеться у повідомленні.

Після карантину, запевняють у Мінцифри, за студентським у смартфоні можна буде:

- отримати знижку у 50% на проїзд залізницею в плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на поїзд;

- зареєструватися на рейс у межах країни;

- скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури (це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії);

- отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті;

- у деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.

У міністерстві додали, що 10 тисяч студентів майже три тижні тестували цифровий студентський.

Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку "Дія" було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Передбачено, що він об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Додаток Дія можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

"Дія" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн режимі