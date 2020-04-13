Уряд планує перевести публічні послуги в електронний формат

Внесена на розгляд Верховної Ради програма діяльності Кабінету міністрів у сфері цифрової трансформації спрямована на цифрову трансформацію бізнесу та публічних послуг.

Текст документа оприлюднений на сайті парламенту.

"Світ змінюється. Країни стоять на порозі глобальних перетворень. Поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, призвело до пандемії та змінило порядок денний. Наша програма – реалістична, а підходи – відповідальні. Перший напрямок роботи – це подолання ризиків для життя і здоров’я наших громадян. Другий – відновлення економічного зростання", — йдеться в тексті.

Програма охоплює багато аспектів економіки та соціального життя країни, зокрема у сфері цифрової трансформації:

- Забезпечення доступу громадян та бізнесу до якісних та зручних публічних послуг без корупційних ризиків, зокрема забезпечення переведення найбільш популярних з них в електронну форму, впровадження єдиної в країні мережі фронт-офісів з надання адміністративних та інших публічних послуг і запровадження системи моніторингу та оцінки якості надання публічних послуг;

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- Розвиток публічних електронних реєстрів та інструментів електронної демократії, способів електронної ідентифікації, нових механізмів кваліфікованого електронного підпису та відкриття наборів даних;

- Розвиток мереж доступу до Інтернету, створення умов для мобільних технологій четвертого та п’ятого поколінь, забезпечення доступу соціальних закладів і громадян до високошвидкісного інтернету, підвищення якості послуг;

- Розширення доступу та можливостей людей для безпечного та ефективного використання Інтернету як для особистого розвитку, так і для ведення власної справи шляхом покращення цифрових навичок;

- Залучення інвестиційного капіталу для розвитку ІТ бізнесу, інших галузей креативної економіки шляхом створення доступних інструментів залучення інвестицій та запровадження спеціального правового режиму діяльності;

- Розроблення та реалізація державної політики щодо віртуальних активів.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

Уряд на позачерговому засіданні у четвер, 2 квітня, затвердив програму своєї діяльності. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, затверджена програма діяльності Кабміну є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.