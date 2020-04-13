У бюджеті зберегли видатки на розвиток дорожньої інфраструктури– Криклій

У змінах до Державного бюджету України на 2020 рік, які Верховна Рада України схвалила сьогодні, 13 квітня, збережені видатки на розвиток дорожньої інфраструктури.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба міністерства.

«Сьогодні Верховна Рада схвалила зміни до державного бюджету, видатки на дорожню інфраструктуру збережені, тож програма «Велике Будівництво» триватиме. Також нещодавно уряд схвалив залучення Укравтодором близько 19 млрд гривень під державні гарантії. Кошті будуть спрямована на відновлення доріг», - сказав Криклій.

Загалом на дорожню інфраструктуру у державному бюджеті передбачено понад 70 млрд грн. На ремонт, реконструкцію та експлуатацію доріг державного значення буде спрямовано 38 млрд грн, на ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення – 22,2 млрд грн, на безпеку дорожнього руху – понад 3,1 млрд грн, на будівництво та реконструкцію мостів – 500 млн грн.

За бюджетною програмою «Проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» передбачено видатки у обсязі 100 млн грн. У відомстві зазначають, що ці кошти дозволять здійснити проеєктувальні роботи.

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Також Кабінет міністрів розгляне можливість відновлення видатків загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами «Проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» і «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального підприємства «Аеропорт Ізмаїл».

Як повідомлялося, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2020 рік.