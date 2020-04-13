У МКІП сподіваються на поновлення видатків на культуру та інформполітику після карантину

Міністерство культури та інформаційної політики розраховує, що після завершення карантину, запровадженого через поширення епідемії коронавірусу, вдасться повністю відновити у держбюджеті видатки на сферу культури та інформаційної політики.

Про це повідомляється на сайті МКІП.

"Ми всі розуміємо ситуацію, яка склалася в країні, та сподіваємось, що після завершення карантину ми зможемо повністю відновити видатки на сферу культури та інформаційної політики", - ідеться в повідомленні.

МКІП також подякувало усім небайдужим представникам культурної спільноти, які активно відстояли громадянську позицію та долучились до підтримки сфери, а також культурним інституціям, які миттєво відреагували на ситуацію, яка призвела б до кризи у сфері культури.

Водночас у міністерстві нагадали, що згідно з ухваленими парламентом змінами до держбюджету видатки на МКІП на 2020 рік затверджено в розмірі 8,16 млрд гривень.

Серед цих коштів, зокрема, на забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проєктів, передбачено 400,8 млн гривень, а на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі - 101,1 млн гривень.

Крім того, на реставраційні заходи виділять 100 млн гривень, на розвиток кіно патріотичного спрямування - 50 млн гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у понеділок, 13 квітня, ухвалила зміни до держбюджету-2020 за основу і в цілому.