У пріорітетах уряду - розвиток культури та захист інформпростору

Кабінет міністрів визначив короткострокові пріоритети діяльності в галузі культури та інформаційного простору.

Про це йдеться у Програмі діяльності уряду, оприлюдненій на сайті Верховної Ради.

"Забезпечення доступності культурних послуг, широких можливостей для створення якісного культурного та креативного продукту. Захист і популяризація культурної спадщини та культурних цінностей. Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного простору та розвиток кінематографу", - ідеться в документі.

Також наголошується на необхідності розвитку туристичного потенціалу і заохоченні населення до внутрішнього туризму та популяризації України у світі.

Окрім того, серед пріоритетів уряду - посилення національної інформаційної безпеки, захист українського інформаційного простору, протидія інформаційній агресії, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.