В останній версії змін до бюджету вдалося зберегти фінансування багатьох сфер - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що в останній версії змін до державного бюджеті на 2020 рік владі вдалося повернути фінансування багатьох сфер.

Про це Шмигаль сказав під час виступу з парламентської трибуни у понеділок, 13 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В останній версії змін до бюджету, в тому числі завдяки народним депутатам, нам вдалося повернути фінансування багатьох сфер, зокрема, це стосується додаткового фінансування регіонів, культури, освіти", - заявив Шмигаль.

Водночас він закликав не забувати, що усі кошти, які є у державному бюджеті, це не кошти уряду чи парламенту, а це гроші платників податків. "Сьогодні наші громадяни по всій Україні демонструють, які пріоритети треба реалізовувати", - сказав Прем'єр-міністр.

Зокрема, наголосив він, у першу чергу йдеться про боротьбу із подоланням наслідків коронавірусної інфекції, підтримки лікарів, закупівлю медобладнання. Саме тому видатки на МОЗ пропонується збільшити на 16,4 млрд грн. Загалом фінансування медицини має зрости у півтора раза.

Глава уряду підкреслив, що паралельно влада подбає про пенсіонерів та інші вразливі верстви населення, тому видатки видатки Пенсійного фонду буде збільшено на 297,7 млрд грн.

«Уряд не забув про статі видатків, які підживлюють та стимулюють економіку, велике будівництво у пріоритеті, на дорожній фонд закладено безпрецедентна сума – 52 млрд грн», - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України наголосив на тому, що уряд дуже розраховує на підтримку проєкту змін до державного бюджету з боку парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок о 14-й годині відкрив позачергове засідання парламенту, на якому депутати, серед іншого, мають ухвалити зміни до бюджету-2020.