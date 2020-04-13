Шмигаль у Раді: Кожна гривня, виділена на військових, залишається у бюджеті

Зміни до державного бюджету не передбачають зменшення фінансування ЗСУ.

Про це Шмигаль заявив під час виступу з парламентської трибуни у понеділок, 13 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тут одразу хочу наголосити, що кожна гривня, виділена на наших військових, залишається у бюджеті. Давайте не забувати, що кошти у бюджеті – це кошти не уряду, не народних депутатів, а кошти українських платників податків», - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив на тому, що уряд дуже розраховує на підтримку проєкту змін до державного бюджету з боку парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок о 14-й годині відкрив позачергове засідання парламенту, на якому депутати, серед іншого, мають ухвалити зміни до бюджету-2020.