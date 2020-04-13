Разумков відкрив позачергову Раду - у залі 357 депутатів
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Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту в понеділок, 13 квітня.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", – сказав спікер.
У залі засідань зареєстрували 357 народних депутатів.
Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 13 квітня.
На порядку денному – вісім питань:
- розгляд законопроєктів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних";
- № 3279 "Про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- №3320 "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)";
- №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)" та альтернативного йому проєкту;
- №3132 "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету»,
- № 3276 «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)»;
- 13 проєктів постанов щодо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення»;
- повторний розгляд закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з пропозиціями Президента України.