На позачерговій Раді чекають Зеленського — депутат “Слуги народу”

Президент України Володимир Зеленський може відвідати позачергове засідання Верховної Ради в понеділок, 13 квітня.

Про це сказав голова підкомітету з питань міжнародного партнерства та співробітництва щодо реалізації антикорупційної політики у фінансовій, агропромисловій і енергетичній сферах Комітету ВР з питань антикорупційної політики Іван Шинкаренко (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, ми сьогодні (13 квітня – ред.) очікуємо Президента, аби він додав свою аргументацію, своє бачення тих законів, які є надзвичайно важливими", – зазначив Шинкаренко.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 13 квітня.

На порядку денному – вісім запитань: розгляд законопроєктів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", № 3279 "Про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", №3320 "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)" та альтернативного йому проєкту, №3132 "Про внесення змін до Закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету", № 3276 "Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)", 13 проєктів постанов щодо закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", а також повторний розгляд закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями Президента України.