Разумков анонсував низку голосувань у Раді

Разумков анонсував низку голосувань у Раді "без обговорення"

Укрінформ
Верховна Рада під час позачергового пленарного засідання 13 квітня планує голосувати без обговорення за всі питання, крім законопроєкту про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік і проєктів постанов про скасування закону про ринок землі.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 квітня під час прямого включення в програмі «Сніданок з 1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У мене була нарада з представниками депутатських фракцій і груп минулого тижня, ми обговорювали й питання розгляду законопроєктів на цьому позачерговому засіданні. Скоріше за все, питання щодо внесення змін до Держбюджету обговорюватиметься та питання щодо проєктів постанов, які заблокували підписання закону про ринок землі – теж, можливо, буде обговорюватися. За решту питань була попередня домовленість голосувати без обговорення для того, щоб якомога швидше їх розглянути, прийняти і щоб вони почали працювати як закони на користь українського народу», – зазначив спікер у відповідь на запитання, яким чином Рада у вівторок розглядатиме питання порядку денного.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня у Верховній Раді відбулася нарада керівництва парламенту з головами депутатських фракцій, участь у якій брали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко. Члени наради обговорюють зміни до Державного бюджету на 2020 рік і порядок денний позачергового засідання ВР, яке має відбутися 13 квітня.

Того ж дня Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 13 квітня.

На порядку денному – вісім запитань: розгляд законопроєктів №2370 «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», № 3279 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік», №3320 «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)» та альтернативного йому проєкту, №3132 «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету», № 3276 «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)».

Крім того,  13 проєктів постанов щодо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», а також повторний розгляд закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з пропозиціями Президента України.

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