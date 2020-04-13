Разумков анонсував низку голосувань у Раді "без обговорення"

Верховна Рада під час позачергового пленарного засідання 13 квітня планує голосувати без обговорення за всі питання, крім законопроєкту про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік і проєктів постанов про скасування закону про ринок землі.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 квітня під час прямого включення в програмі «Сніданок з 1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У мене була нарада з представниками депутатських фракцій і груп минулого тижня, ми обговорювали й питання розгляду законопроєктів на цьому позачерговому засіданні. Скоріше за все, питання щодо внесення змін до Держбюджету обговорюватиметься та питання щодо проєктів постанов, які заблокували підписання закону про ринок землі – теж, можливо, буде обговорюватися. За решту питань була попередня домовленість голосувати без обговорення для того, щоб якомога швидше їх розглянути, прийняти і щоб вони почали працювати як закони на користь українського народу», – зазначив спікер у відповідь на запитання, яким чином Рада у вівторок розглядатиме питання порядку денного.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня у Верховній Раді відбулася нарада керівництва парламенту з головами депутатських фракцій, участь у якій брали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко. Члени наради обговорюють зміни до Державного бюджету на 2020 рік і порядок денний позачергового засідання ВР, яке має відбутися 13 квітня.

Того ж дня Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 13 квітня.

На порядку денному – вісім запитань: розгляд законопроєктів №2370 «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», № 3279 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік», №3320 «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)» та альтернативного йому проєкту, №3132 «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету», № 3276 «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)».

Крім того, 13 проєктів постанов щодо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», а також повторний розгляд закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з пропозиціями Президента України.