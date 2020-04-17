У Почаївській лаврі провели дезінфекцію

Тернопільські рятувальники долучилися до дезінфекції території Почаївської Успенської лаври.

Про це повідомляє ДСНС у Тернопільській області.

«Відповідно до рішення штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з розповсюдженням коронавірусної інфекції, для допомоги органам місцевого самоврядування Кременеччини залучали представників пожежно-рятувальної служби області. 17 квітня бійці ДСНС провели дезінфекцію території Почаївської Успенської лаври», - йдеться у повідомленні.

На допомогу кременецьким рятувальникам залучили відділення радіаційного та хімічного захисту групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління.

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Для дезінфекції використовувалася спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин.

Під час виконання завдань за призначенням бійці ДСНС дотримувалися усіх санітарних норм та вимог особистої безпеки, працювали у спеціальних захисних костюмах, рукавицях та масках, для захисту очей та органів дихання, запевнили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я підозрює, що в Почаївській лаврі — масове захворювання на коронавірус, але не може це підтвердити, тому що настоятель відмовляється від співпраці.

Як повідомила на засіданні оперативного штабу Тернопільській області головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук, "вчора виникла ситуація по Шумському району, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, так як священник, який бере участь в хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером в Шумської лікарні. Відповідно, контакти пішли як по співробітниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів. Вчора (15 квітня - ред.) був 21 позитивний результат, а всього по Шумську 26 позитивних".

"Коли ми почали проводити епідрозслідування, з'ясувалося, що саме з цим священником і хором у Почаївській лаврі пов'язаний спалах і в Дубенському районі Рівненської області. Там теж багато позитивних. Цей спалах пов'язана в одне вогнище - Кременецький район, місто Почаїв і Дубенський район", - пояснила Чайчук.

За її словами, настоятель Почаївської лаври відмовляється співпрацювати. Його помічник обіцяв надати список хору, але не зробив цього.

"Мер Почаєва теж не приймає великої участі, говорить, що нікого не знає. Вдалося обстежити двох священників, двох хористів, а решта - контакт дуже великий. Ці священники, які беруть участь в хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. Тобто якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах ", - сказала Чайка.

Вона додала, що в України є також звернення консула Молдови про зараження восьми паломників, які відвідували Почаївську лавру.

"Ситуація в Почаївській лаврі знаходиться на особистому контролі у Прем'єр-міністра. Сьогодні йдуть запити з Кабміну", - заявила головний санлікар Тернопільщини.

Фото: ДСНС