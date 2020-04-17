Глава УГКЦ закликає вірян залишатися вдома на Великдень

Віряни на свято Великодня мають лишатися вдома і освячувати свої пасхальні кошики онлайн.

З такими словами звернувся до своїх вірних митрополит Київський, Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) в ефірі програми «Право на владу».

«Вірні греко-католики показали, що вони дуже дисципліновані (дотримуються вимог карантину – ред.). Я хочу їм за це подякувати. Я сподіваюся, що наші вірні прислухаються до нашого голосу на Великдень максимально лишатися вдома і дати можливість освячувати пасхальні кошики онлайн за допомоги нашої спільної молитви», - сказав Святослав.

Він також попросив всіх вірян в Україні святкувати цей Великдень вдома.

«Ми зможемо пережити пасхальну радість разом із вами, не наражаючи ваше здоров’я і життя на небезпеку. Молімося разом. Молімося онлайн. Освячуймо наші кошики вдома, і Боже благословення завітає до ваших домівок», - закликав глава УГКЦ.

Водночас він зауважив, що греко-католицька церква уважно стежила за ситуацією із поширенням коронавірусу в світі, і готувалася до карантину ще до того, як він був проголошений в Україні.

«Ми дуже уважно стежили, як в цих країнах діяла влада, і як діяла церква. В тих країнах державна влада адміністративним рішенням закрила храми, закрила церкви. Ми бачили, що в деяких країнах Західної Європи всі храми спочатку були закриті, але потім дали можливість їх відкривати, зокрема для того, щоби священнослужителі могли звершувати богослужіння без присутності людей, але ті богослужіння можна було потім транслювати онлайн», - розповів Святослав.

Він додав, що в Україні влада шукає партнерства церкви, довіряючи її моральному авторитету, здатності переконати людей виконувати правила карантину.

«Така партнерська співпраця - всього суспільства, не тільки церков, а й усіх громадських, партнерських організацій - для того, щоб розвивати свідомість наших громадян, щоб люди справді почали розуміти, що все набагато серйозніше, ніж спочатку собі уявляли, вкрай необхідна», – наголосив глава УГКЦ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.