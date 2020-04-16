У Тернополі триває масове тестування медиків

Масове тестування медичних працівників продовжується у Тернополі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Продовжуємо масове тестування на коронавірус лікарів первинної ланки медицини, працівників транспорту і священників. Минулого тижня ми отримали результати аналізів сімейних лікарів і медичних працівників, кондукторів і водіїв спецтранспорту. Тоді підтвердився один випадок коронавірусу серед медиків. Цього тижня тестування на коронавірус пройшли 257 педіатрів та іншого медперсоналу, які з ними працюють», - сказав Надал.

За його словами, уже відомі результати. COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у чотирьох медиків та трьох інших працівники. Зараз лікарі визначають коло контактних осіб. Медики, у яких виявили коронавірус, почувають себе добре і перебувають вдома.

Сьогодні ж, як повідомили кореспонденту агентства у міському відділі охорони здоров’я, у трьох лікарнях Тернополя облаштували спеціальне обладнання для дезінфекції медиків, які надають допомогу хворим на COVID-19. Металева конструкція працює згідно із принципом туманостворення. Також обробляють костюми дезінфікуючим розчином.

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Як повідомляло агентство, за кошти бюджету тернопільської громади маже на 3,5 млн грн придбано засоби індивідуального захисту для медичних працівників.

За даними обласного лабораторного центру, станом на 16 квітня у Тернополі виявлено 21 жителя із коронавірусом, в області – 333 особи.