Зеленський призначив голів трьох РДА

Президент Володимир Зеленський призначив трьох голів районних державних адміністрацій у Харківській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, розпорядженням №273/2020-рп Любомира Балука призначено головою Збаразької РДА Тернопільської області.

Також, згідно з розпорядженням №272/2020-рп, Зеленський призначив Олексія Чернова головою Чернівецької райдержадміністрації Вінницької області.

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