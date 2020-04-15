Зеленський призначив голів трьох РДА

Зеленський призначив голів трьох РДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив трьох голів районних державних адміністрацій у Харківській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, розпорядженням №273/2020-рп Любомира Балука призначено головою Збаразької РДА Тернопільської області.

Також, згідно з розпорядженням №272/2020-рп, Зеленський призначив Олексія Чернова головою Чернівецької райдержадміністрації Вінницької області.

Читайте також: Зеленський змінив голову району на Кіровоградщині

Крім того, Президент своїм розпорядженням № 271/2020-рп звільнив Юрія Раїну з посади голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України. Іншим розпорядженням № 274/2020-рп Зеленський призначив на цю посаду Артура Товмасяна.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-