Зеленський змінив голову району на Кіровоградщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Мороза з посади Компаніївської райдержадміністрації на Кіровоградщині й призначив на це місце Віталія Коваленка.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
"Звільнити Мороза Олександра Олександровича з посади голови Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України", - зазначається в розпорядженні №259/2020-рп.
Водночас розпорядженням №260/2020-рп Президент призначив Віталія Коваленка головою Компаніївської РДА Кіровоградської області.