Зеленський провів ротації голів у шести РДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації голів шести районних державних адміністрацій на Волині, Київщині, Полтавщині, Харківщині та Чернігівщині.
Відповідні розпорядження №245/2020-рп - №250/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.
Зеленський, зокрема, звільнив Тараса Яковлева з посади голови Луцької РДА Волинської області "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Водночас Президент призначив голів Поліської РДА Київської області, Великобагачанської РДА Полтавської області, Борівської та Вовчанської РДА Харківської області, Корюківської РДА Чернігівської області.