Чернявський звільнився з посади в.о. голови правління ДПЗКУ

У Державній продовольчо-зерновій корпорації України повідомили про звільнення в.о. голови правління корпорації Саймона Чернявського.

Про це Укрінформу розповів радник голови правління ДПЗКУ Олексій Федоров.

«Підтверджуємо інформацію, що Чернявський залишив компанію і вже є наказ про звільнення» - сказав Федоров.

В.о. голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України Саймон Чернявський у коментарі з приводу звільнення з посади керівника ДПЗКУ повідомив, що його бачення розвитку Корпорації відрізняється від позиції акціонера.

«Моє бачення розвитку Корпорації відрізняється від нинішньої позиції акціонера. Зокрема - в питанні стратегії корпоративного управління і захисту Корпорації від політичних інтриг. Тому я вирішив не продовжувати тимчасовий трудовий контракт з ДПЗКУ», - заявив Чернявський.

За його словами, він прийшов у компанію в складі антикризової команди.

«Я і мої колеги прийшли в ДПЗКУ як антикризова команда. За 4 місяці ми провели оцінку реального стану справ. Ми показали, які ризики очікують Корпорацію, і розробили план стабілізації Компанії. Всі пропозиції з виведення ДПЗКУ з кризи надані Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, але в цей час ми не сиділи склавши руки. За цей короткий період нам вдалося запровадити прозору систему управлінської звітності, базові процедури контролю для недопущення тіньових схем. Ми виявили нульову толерантність до корупції, і це поступово дає позитивні результати, які вже дають змогу Корпорації отримувати додаткові доходи. Наша команда створила базис для переговорів з нашими китайськими партнерами, щоб реструктуризувати, і спрямувати для блага Держави китайський кредит", - підбив підсумки роботи керівником ДПЗКУ Чернявський.

Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - національний оператор зернового ринку України. Підприємство було створено в 2010 році.

У 2012 році ДПЗКУ залучила кредит від Експортно-імпортного банку Китаю на суму 3 млрд дол., з яких було використано 500 млн дол. Головною умовою надання цього кредиту було зобов'язання української компанії поставляти 2-4 млн тонн зерна на рік у Китай або через китайську корпорацію в інші країни.

За підсумками 2018/2019 маркетингового року ДПЗКУ збільшила свій консолідований дохід на 3,41 млрд грн порівняно з попереднім сезоном - до 13,81 млрд грн. Операційний прибуток за 2018/2019 МР становив близько 223 млн грн. Заборгованість за китайським кредитом 2018/2019 МР вдалося скоротити на 150 млн дол. - до 1,275 млрд дол.

На 2019 рік корпорація запланувала енергомодернізацію своїх зерносховищ і нарощування потужностей власної перевалки зерна по морю.

У липні 2019 року Кабмін призначив на посаду голови правління ДПЗКУ Ірину Марченко.

4 грудня уряд узгодив призначення виконувачем обов'язків голови правління акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Саймона Чернявського.