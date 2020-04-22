За кордоном від Covid-19 лікуються понад 150 українців, більшість в Італії

За кордоном від Covid-19 лікуються понад 150 українців, більшість в Італії

Інфографіка
Укрінформ
Зараз в інших країнах від коронавірусної інфекції лікується 151 громадянин України, у тому числі 121 - в Італії.

Про це у Facebook повідомляє МЗС.

54 громадянина України за кордоном вже одужали від Covid-19, семеро померли.

Загалом, зазначають у МЗС, у межах системи "Захист" по допомогу до закордонних дипломатичних установ звернулися 16 403 наших співвітчизників.

Читайте також: Україна може заборонити в’їзд іноземцям і транспорту з країн, де “лютує” коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано майже 2,5 млн випадків заражень Covid-19, з них понад 170 тисяч – летальні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-