За кордоном від Covid-19 лікуються понад 150 українців, більшість в Італії

Зараз в інших країнах від коронавірусної інфекції лікується 151 громадянин України, у тому числі 121 - в Італії.

Про це у Facebook повідомляє МЗС.

54 громадянина України за кордоном вже одужали від Covid-19, семеро померли.

Загалом, зазначають у МЗС, у межах системи "Захист" по допомогу до закордонних дипломатичних установ звернулися 16 403 наших співвітчизників.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано майже 2,5 млн випадків заражень Covid-19, з них понад 170 тисяч – летальні.