МОЗ пояснило, чому із семи областей не було даних після Великодня

Лабораторні центри МОЗ на Великдень працювали у штатному режимі, відсутність звітності з 7 областей пов'язана з технічними помилками, а також з тим, що на Великдень багато людей не зверталися до лікарів щодо проведення тестування методом ПЛР

Про це на брифінгу у вівторок заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі без винятку лабораторії працювали у звичайному режимі, тобто не робили перерви. Ці нулі (щодо кількості проведених ПЛР-тестів у звітності - ред.) були пов'язані з тим, що на Великдень багато людей не зверталися до лікарів щодо саме проведення тестування методом ПЛР. Цю ситуацію ми також підтвердили тим, що у нас не було надходжень на гарячу лінію щодо відмов у проведенні ПЛР", - сказав Степанов.

Також, за його словами, в деяких обласних лабораторних центрах були допущені технічні помилки, коли при приведенні певної кількості тестувань у звітності було вказано нуль. "Наприклад, у Чернівецькій області було зроблено 48 досліджень ПЛР, було 17 підтверджених випадків, які увійшли у звітність, але, на жаль, була технічна помилка, дівчина, яка заповнювала нашу форму, поставила нуль", - навів приклад Степанов.

Також, за його словами, в інших випадках відсутність статистики була пов'язана з тим, що в роботі лабораторії робили певну перерву через технічні можливості обладнання.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Степанов заявив, що 7 областей не надали МОЗ дані щодо кількості проведених тестувань методом полімеразно-ланцюгової реакції та кількості підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.