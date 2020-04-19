Степанов нагадує, що лікування від COVID-19 безкоштовне, в тому числі апарат ШВЛ

У лікарнях, які визначені для проходження лікування від коронавірусу, є 2071 апарат штучної вентиляції легень.

Про це на брифінгу 19 квітня зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

"В Україні є 243 лікарні, які визначені на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19. У них знаходиться 2071 апарат штучної вентиляції легенів, з яких задіяно 175. Це трішки більше, ніж 8 відсотків", - сказав він.

Степанов запевнив, що лікування від коронавірусу безкоштовне так само, як і підключення у разі необхідності до апарату штучної вентиляції легень.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 19 квітня 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.

За останню добу зафіксовано 343 нові випадки. При цьому у попередні дні, 16 та 17 квітня, було 444 та 501 нових випадків.

За час пандемії в Україні на коронавірус захворів 1031 медичний працівник, що становить близько п'ятої частини від усіх хворих.

Фото: МОЗ