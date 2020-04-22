В Одесі закрили всі ринки та обмежили доступ на кладовища

Через загрозу поширення коронавірусу влада Одеси вирішила вжити додаткових протиепідемічних заходів - закрити всі ринки і обмежити доступ на кладовища.

Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Одеської міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На засіданні комісії з ТЕБ і НС прийнято рішення про запровадження додаткових протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 на території Одеси. Вирішено зупинити роботу роздрібних ринків у місті на період проведення карантинних заходів. Зокрема, попередити про заборону на функціонування роздрібних ринків, які, попри рекомендації, продовжували роботу. Термін виконання цього рішення комісії - негайно", - зазначили в пресслужбі мерії.

Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів міськради доручено повторно попередити суб'єктів господарювання, незалежно від форми власності, про необхідність дотримання вимог протиепідемічного режиму.

Крім того, на позачерговому засіданні ухвалено рішення про перенесення поминальних днів на 6 червня. З урахуванням цього профільним підрозділам міськради доручено забезпечити обмеження доступу до кладовищ.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на керівника Одеського главку Нацполіції Олега Беха, станом на 17 квітня лише 26 основних ринків Одещини було закрито на карантин, водночас на 21-му ринку триває торгівля. Керівництвом ГУ НП в області направлено меру Одеси чотири листи з пропозицією - розглянути на засіданні міської комісії з ТЕБ і НС та ухвалити рішення про закриття міських ринків. Також попереджено директора ринку про необхідність виконувати постанову №10 головного державного санлікаря України.

21 квітня заступник начальника ГУ НП в області Сергій Махотін заявив на брифінгу, що через незакриття на карантин ринку «Привоз» відкрито кримінальне провадження. Посадовцям підприємства інкримінують скоєння правопорушення за ознаками ст. 325 Кримінального кодексу України.

У вівторок під час селекторної наради з головами облдержадміністрацій в Офісі Президента України йшлося про те, що Харкові й Одесі продовжують працювати продуктові ринки. Голова ОП Андрій Єрмак пообіцяв порушити питання щодо роботи ринків у цих містах перед главою держави і очільником МВС. Читайте також: На Одещині - вже 137 випадків коронавірусу, у Подільську помер лікар

З 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня.