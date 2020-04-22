Через спалах Covid-19 СБУ перевіряє на Одещині лікарні

Працівники Одеського облуправління СБУ перевіряють стан забезпечення опорних лікарень медикаментами та наявність засобів індивідуального захисту медперсоналу.

Про це розповіла на брифінгу керівник департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва.

"Опорні лікарні Одещини забезпечені необхідними медикаментами та засобами індивідуального захисту медперсоналу принаймні на місяць, у тому числі усе необхідне мають мобільні бригади... Правоохоронці вже перевірили наявність цих засобів та видачу їх персоналу в Одеській інфекційній лікарні та Обласному медичному центрі, зараз співробітники СБУ працюють у Чорноморській лікарні", - зазначила Одарій-Захар'єва.

За її словами, приводом для занепокоєння рівнем забезпечення медперсоналу засобами індивідуального захисту стала ситуація у Подільській міській лікарні, де упродовж останніх днів Covid-19 інфікувалися вісім медпрацівників, а керівник одного з відділень медустанови помер. Зараз 37 лікарів та медсестер цієї лікарні перебувають на карантині.

Загалом у лікарнях Одещини інфікувалися коронавірусом 19 медпрацівників, уточнила чиновниця. Як вище вказувалося, у Подільську зафіксовано вісім випадків, в Одесі - чотири, у райцентрі Біляївка - два, а також по одному випадку - в Ізмаїлі, Білгороді-Дністровському, Теплодарі, Кілії та Кодимі.

Своєю чергою заступник керівника ГУ Нацполіції області Сергій Махотін повідомив, що поліція уже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням на найбільшому одеському ринку "Привоз".

Як повідомляв Укрінформ, через спалах Covid-19 введено посилені карантинні заходи у райцентрі Подільськ Одеської області, в тому числі обмежено в'їзд до міста громадян, які тут не зареєстровані або не працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

За інформацією голови Одеської ОДА Максима Куцого, зараз в області 146 хворих з коронавірусом.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 6125 випадків Covid-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.