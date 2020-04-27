Після пікету влада Чернівців дозволила роботу продовольчих ринків

У Чернівцях виконком міськради прийняв рішення, яким дозволив роботу продовольчих ринків на території міста за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оптова торгівля продуктами харчування має здійснюватися за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами захисту, зокрема респіраторами, захисними масками, в тому числі, виготовленими самостійно. У приміщенні не має бути більше одного відвідувача на 10 кв.м площі, також мають бути дотримані інші санітарні та протиепідемічні заходи", - зачитав проєкт рішення на початку засідання виконкому міський голова Олексій Каспрук.

Під час обговорення цього проєкту рішення з нього вилучили слово "оптова" і залишили просто "торгівля продуктами харчування". Таким чином, цим рішенням дозволили роботу усіх продовольчих ринків міста.

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Іншим пунктом цього рішення члени виконкому обмежили роботу на продовольчих ринках міста Чернівці і тимчасово припинити торгівлю на ринках з 20:00 до 4:00.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 квітня підприємці продовольчих ринків Чернівців прийшли до місцевої обласної адміністрації з вимогою дозволити їм працювати в умовах карантину.