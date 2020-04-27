У Полтаві підприємці протестували проти закриття ринків

В понеділок, 27 квітня, у Полтаві представники малого бізнесу пікетували міську та обласну держадміністрацію з вимогою дозволити роботу ринків.

Влада пообіцяла зібрати завтра ініціативну групу з-поміж пікетувальників, щоб разом знайти шляхи виходу з ситуації повідомляє з місця події кореспондент Укрінформу.

Протести пройшли у рамках всеукраїнської акції під назвою «Подвійні стандарти: владо, ти з ким?». Полтавські підприємці заявили про неї голосним автопробігом (із включеними клаксонами) від ТРЦ «Екватор» і навколо Корпусного парку в центрі міста, де розташована мерія. В колоні було 78 автомобілів і понад сотня учасників.

«Із закриттям ринків на час карантину ми залишилися без грошей, бо вклали їх у товар, без прибутків і, власне, без сезонного товару. Але ринки в Україні – не найбільше зло під час пандемії коронавірусу. Вони давно згасають, їх відвідують не так багато людей. У великих продовольчих і будівельних маркетах сьогодні значно більше покупців, аніж на базарах, і далеко не в усіх із них дотримуються санітарних норм. Ми хочемо отримати відповідь на запитання: чому у держави такий вибірковий принцип закриття торгових точок? В свою чергу, гарантуємо безпечну торгівлю із забезпеченням усіх необхідних вимог», - сказала член ініціативної групи полтавських протестувальників Світлана Альнаххаль.

На думку багатьох малих підприємців, нині знищується фермерське господарство України, оскільки свіжі ранні овочі завозяться із-за кордону, а свої виробники змушені просто переорювати плантації з урожаєм або ж продавати його за безцінь. Наводять порівняння: молода капуста у крупних торгових мережах, імпортована з Албанії і Македонії, коштує 23 гривні, турецькі огірки – 35, то у сільгоспвиробників на Херсонщині – все по 2 гривні.

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«Розірвано ланцюг між виробником і споживачем. А на цьому етапі зайнято п’ятеро людей, включаючи перевізників, вантажників, охоронців. А в цих п’ятьох людей є сім’ї, які теж сьогодні позбавлені доходу. У масштабах держави це колосальні збитки. Між тим, ми не звільнені, як було обіцяно, від оподаткування на період карантину, і навіть за торгове місце маємо сплачувати у період вимушеного простою», - наголосила інша учасниця протесту Надія Дорошенко.

За словами перемовників з-поміж представників малого бізнесу, завтра міська влада запрошує їх – по одному від кожного ринку – на зустріч з метою вироблення стратегії виходу з карантину. Хоча ще недавно і секретар міськради Олександр Шамота, і голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов був категоричними у даті поновлення роботи ринків, наголошуючи, що до 11 травня вони будуть закритими, оскільки зняття заборони може погіршити ситуацію із захворюванням на COVІD-19.