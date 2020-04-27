На Херсонщині вимагали відновити роботу ринків: голова ОДА зустрівся з аграріями

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв 27 квітня зустрівся з представниками ініціативної групи дрібних аграріїв Херсонщини, які напередодні провели акцію протесту під Херсоном, перекривши автомобільний міст через Дніпро.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наскільки мені відомо, сьогодні або найближчими днями уряд розгляне рішення про відновлення роботи ринків з повністю дотримуваними санепіднормами. І ми про це, зокрема, говорили з риночниками ще місяць тому… якщо ринки відповідають санепіднормам… вони, я переконаний, мають працювати», - сказав Гусєв.

Він повідомив, що на зустрічі присутні представники мереж супермаркетів, які можуть розповісти, що треба, аби херсонська продукція потрапляла на прилавки цих магазинів. У відповідь представники дрібних сільгоспвиробників Херсонщини пояснили проблему: супермаркети зараз диктують ціни, вони купують на оптовому ринку продукцію задешево, а продають задорого, адже не мають конкуренції, бо ринки закриті.

Під час зустрічі представники дрібних сільгоспвиробників Херсонщини, які, зокрема, вирощують овочі, акцентували на необхідності відкриття ринків по всій Україні, а не лише на Херсонщині, вони також наголошували, що ринки створюють здорову конкуренцію супермаркетам, відзначали, що наразі потрібно підтримувати товаровиробників українських, а не завозити овочі з-за кордону. Учасники зустрічі також говорили про те, що санітарні вимоги до роботи ринків мають бути такими, які виконати реально. Вони зазначали, що питання відкриття ринків треба вирішувати вже сьогодні, адже ситуація за кілька тижнів ще більше загостриться.

«Продукція гниє, а через два тижні піде масова здача сільгосппродукції, і буде економічний колапс для мешканців сіл, не спіть, дайте нам до ранку стратегію, як нам далі жити. Кожен з нас віддав останні гроші, а у більшості взяті кредити. На наступний рік нам не буде за що саджати. А потім нам лишиться лише продати наші паї агрохолдингам», - сказав один із сільгоспвиробників - учасників зустрічі.

Як зазначив голова ОДА у розмові з кореспондентом Укрінформу, сьогодні буде оприлюднено обласний план антикризових заходів, і якщо у дрібних фермерів є до нього пропозиції та зауваження, вони будуть обов’язково враховані. За його словами, серед антикризових заходів обласна влада передбачає створення стабілізаційного фонду підтримки, наразі думають над тим, за рахунок яких коштів його наповнювати.

«Також сьогодні після обіду ми плануємо засідання комісії з питань ТЕБ та НС (техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ред.), на якій розглянемо питання можливості відкриття сільськогосподарських ринків за умов виконання певних санепіднорм і за умови прийняття рішень урядом», - зазначив Гусєв.

Читайте також: Садовий просить уряд дозволити працювати продуктовим ринкам

Гусєв також зазначив, що на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС розглянуть питання про ті санітарні норми для ринків, які виконати реально для їхнього відкриття. А виконання цих умов влада обіцяє контролювати за участю відповідних служб, що входять до складу комісії з питань ТЕБ на НС.

Раніше 27 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів на засіданні у середу розгляне питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня на Херсонщині на акцію протесту на Антонівському (Херсонському) автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона вийшли сільгоспвиробники, перекривши рух на дорозі. Вони протестували проти закриття ринків на території як області, так і держави, оскільки їм немає куди збувати сільгосппродукцію.

На Херсонщині працює єдиний ринок - найбільший на півдні України гуртовий овочевий ринок у Великих Копанях «Нежданний».