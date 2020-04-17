На Волині пропонують “закрити” два населені пункти

На Волині обласна комісія з ТЕБ і НС рекомендувала ввести особливий режим в'їзду та виїзду з території міста Нововолинська і селища Стара Вижівка, де зафіксовано вогнища коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"У м.Нововолинськ та смт Стара Вижівка посилять карантинні заходи. Враховуючи стрімке поширення коронавірусу в Нововолинську та Старій Вижівці, обласна регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 16 квітня рекомендувала міським головам вказаних населених пунктів установити особливий режим в’їзду на їх територію та виїзду з неї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на в’їздах і виїздах із територій населених пунктів рекомендовано створити карантинні контрольно-пропускні пункти, аби обмежити поширення коронавірусної хвороби. Передбачається, що на КПП, окрім вимірювання температури, контролюватимуть тих, хто в’їжджає та виїжджає. Зокрема, до населених пунктів впускатимуть лише тих, хто там проживає, решті громадян рекомендуватимуть не відвідувати цю територію. Також обмеження діятимуть і на виїзд.

Усі необхідні товари та продукти харчування у вказані населені пункти доставлятимуть вчасно та безперебійно.

Влада Нововолинська та Старої Вижівки прийматиме відповідні рішення самостійно, зауважили в ОДА.

Як повідомили у міській раді Нововолинська, міська комісія ТЕБ та НС своїм рішенням зобов’язала відповідні служби терміново розпочати підготовку щодо утворення карантинних контрольно-пропускних пунктів на в’їзді та виїзді з території міста. У разі погіршення ситуації з поширенням хвороби коронавірусу не виключена можливість введення в Нововолинську комендантської години.

За інформацією Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, на сьогодні у Старовижівському районі зафіксовано 24 випадки COVID-19 (1 летальний), у м. Нововолинськ – 23 випадки (1 летальний). За попередню добу зареєстровано три нових випадки у Нововолинську і шість - Старовижівському районі.

Загалом по області станом на 10.00 17 квітня в області зареєстровано 122 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадки COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 11 осіб.

В Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, за добу - 501 новий випадок.