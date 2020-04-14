Половина підприємців виступає за послаблення карантину

За результатами експрес-опитування, проведеного Європейською бізнес-асоціацією (ЕВА), 50% респондентів підтримують послаблення обмежувальних заходів у країні.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації.

"Згідно з результатами експрес-опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією, 50% респондентів підтримують послаблення обмежувальних заходів в країні. При цьому 23% вважають, що варто все ж залишити чинні обмеження у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Загалом, 50% опитаних вважають запроваджені заходи обґрунтованими, зважаючи на ситуацію, ще 36% вважають їх жорсткими, 7% – м’якими та ще 7% вважають, що їх можна було б посилити.

Як повідомляють компанії - члени Асоціації, 83% підприємств на сьогодні працюють дистанційно. Аби втриматися на плаву в цей непростий період, 20% були змушені скоротити заробітну плату, 15% - відправили працівників в оплачувану відпустку, а 4% - скоротили штат працівників.

Водночас кожна четверта компанія шукає нові можливості для розвитку у даній ситуації, а ще 8% - не відчули впливу на свій бізнес.

ТОП-3 необхідних рішень у нинішній ситуації, на думку бізнесменів, – це покращення системи діагностики вірусу, забезпечення країни тестами в достатній кількості; встановлення чітких правил карантину та контроль за їх виконанням; зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

Також бізнес вважає доречними компенсацію частини заробітної плати працівникам підприємств, які були вимушені піти на карантин, відновлення регулярного руху громадського транспорту, скасування оподаткування депозитів як для фізичних, так і для юридичних осіб, скасування стану надзвичайної ситуації.

Компанії повідомляють про такі фінансові наслідки обмежувальних заходів для їхнього бізнесу станом на 7 квітня: 70% компаній, що взяли участь в опитуванні, зазнали до 50% втрат доходів, ще 18% повідомляють про втрату 50-75% доходів. Про збільшення доходів повідомляють 10%, ще 2% - розглядають варіант закриття.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на 9-ту ранку 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.